По мнению лидера острова, у Поднебесной слишком большое количество внутренних проблем, чтобы идти на такой шаг

Китай глубоко увлечен решением внутренних экономических и политических трудностей, и поэтому не имеет цели агрессивно вторгаться на Тайвань, несмотря на усиленное военное давление Пекина, заявила лидер острова Цай Инвэнь.

реклама

"В данный момент китайское руководство перегружено своими внутренними вызовами. Я считаю, что сейчас у них просто нет времени рассматривать возможность масштабного вторжения на Тайвань", - отметила глава Тайваня Цай Инвэнь на саммите New York Times DealBook в среду.

Тем не менее, со слов президента, Тайвань сталкивается с "растущим военным запугиванием, серой зоной компаний, кибератаками и информационными манипуляциями" со стороны Китая, добавила Цай. Она подчеркнула, что мировое сообщество ясно выразило свою позицию о том, что "война - не вариант, а мир и стабильность служат интересам всех".

Цай, занимающая пост президента Тайваня с 2016 года, не может провести повторного выборного срока из-за ограничения своих полномочий. Она отметила, что внимательно следит за военным конфликтом на Украине и высоко оценила поддержку Соединенных Штатов, которые подтвердили прочность своего партнерства с Тайванем, несмотря на давление со стороны Китая. Цай также призвала западные компании рассмотреть возможность переезда на Тайвань из Китая, так как по её мнению, деловая среда на материке становится все хуже, и сохраняются опасения относительно устойчивости поставочной цепи.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

"Ведение бизнеса в Китае становится все более рискованным и западные компании, возможно, захотят найти альтернативные или дополнительные базы в этом регионе. И мы желаем расширения их связей с Тайванем", - заявила политик.