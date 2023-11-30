Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Илон Маск подтвердил, что ни одна обезьяна не погибла из-за экспериментов Neuralink Corp.
Компания работает над имплантацией головного мозга и проводит опыты на обезьянах

реклама

  Илон Маск на конференции New York Times Dealbook подтвердил свои слова о том, что его стартап Neuralink Corp., работающий над имплантацией головного мозга, не стал причиной смерти ни одной из обезьян.

реклама

  Однако, это заявление не принимает во внимание тот факт, что несколько обезьян умерли после получения имплантатов от Neuralink. Маск повторил свои ранние слова о том, что в ходе начальных экспериментов Neuralink использовал обезьян, которые уже находились в предсмертном состоянии. Он отметил, что ни одна обезьяна не умерла в результате имплантации от Neuralink, поскольку было решено проводить эксперименты на животных, у которых уже были критические состояния здоровья.

  Это заявление соответствует информации, опубликованной в прошлом году на сайте Neuralink. Там говорится, что для экспериментов были выбраны животные, которые "могут находиться в неблагоприятных условиях из-за предшествующих заболеваний". Заявление также упоминает, что две обезьяны были эвтаназированы по расписанию, а шесть обезьян были эвтаназированы по рекомендации ветеринарного персонала Калифорнийского университета в Дэвисе, где Neuralink проводила свои эксперименты с приматами.

  Комитет врачей за ответственную медицину, группа, противостоящая экспериментам на животных, получила доступ к публичным записям Калифорнийского университета в Дэвисе, из которых, по их утверждению, следует, что 12 обезьян умерли после имплантации устройств от Neuralink.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Neuralink построила собственные помещения для обезьян в Калифорнии, которые Илон Маск назвал "раем". По информации из статьи Bloomberg BusinessWeek, эти помещения просторные и оснащены игрушками, игровым оборудованием и телевизорами. Поддерживающие медицинские исследования на животных утверждают, что такие исследования помогают разрабатывать важные медицинские устройства без ущерба для людей. Однако противники считают, что такие эксперименты жестоки и их можно проводить другими способами.

#илон маск #neuralink #компания #обезъяна #опыты #имплантация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SpaceX запустила 89 миссий в этом году, что пока не соответствует цели Илона Маска
ХАМАС пригласили Маска в сектор Газа, но он ответил отказом: Сейчас это кажется немного опасным
Большой бизнес заплатит 225 млрд налог на сверхприбыль, заявил президент Торгово-промышленной палаты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
11
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
20
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
9
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
4
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В России возобновится производство Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но есть нюанс
4
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
2
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
12
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
1
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
+
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
4
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
90
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
1
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
6
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
14

Сейчас обсуждают

kilobait3
09:28
Во бред. Никоем образом на такт он не смог бы обойти даже в простых расчетах. И тесты и тем более такие надо делать простыми и штатными инструментами выбранной оси.
Китайский процессор Loongson 3A6000 догнал Intel Core i5-14600K по производительности на такт
FelsheR-BAN100712
09:25
Игра 7+ лет на торрентах бесплатно раздается... Уверен что данный автор и в жизни тормоз-долбоеб!))
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
la4mer2018
09:21
на русском, естессно )))
Через год Mechanics VoiceOver выпустили озвучку для The Callisto Protocol
Alex_Under Костылев
09:11
Автор, что ты такое пишешь... 980 легко тянет 2к и 4к? Хорошая шутка.
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
FelsheR-BAN100712
09:07
Есть такой - не берите, хрень полная.
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
xxToaDxx
09:02
Просто вы ребятки зажираетесь или просто стареете и у вас появляются другие интересы или вообще деградируете и все становится не интересно. Да если бы любую новую игру увидел бы 10 лет назад или тем-б...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Cowboy Huggies
08:57
Искусственного интеллекта нет!
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
Я - Константин
08:50
Эту историю по интернет я читал везде раз сто. Ну интересно, но она прям льётся из всех щелей. Что бы понять, что в Северной Корее к слову наши вынесли амеров в авиации достатчно взглянуть на длинный ...
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
Артём Николаев
08:47
Раньше было проще. А теперь компьютеры с компьютерами воюют.
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
Я - Константин
08:44
Т-62М и используется для этого, как подвижный ДОТ
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем