Компания работает над имплантацией головного мозга и проводит опыты на обезьянах

Илон Маск на конференции New York Times Dealbook подтвердил свои слова о том, что его стартап Neuralink Corp., работающий над имплантацией головного мозга, не стал причиной смерти ни одной из обезьян.

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Однако, это заявление не принимает во внимание тот факт, что несколько обезьян умерли после получения имплантатов от Neuralink. Маск повторил свои ранние слова о том, что в ходе начальных экспериментов Neuralink использовал обезьян, которые уже находились в предсмертном состоянии. Он отметил, что ни одна обезьяна не умерла в результате имплантации от Neuralink, поскольку было решено проводить эксперименты на животных, у которых уже были критические состояния здоровья.

Это заявление соответствует информации, опубликованной в прошлом году на сайте Neuralink. Там говорится, что для экспериментов были выбраны животные, которые "могут находиться в неблагоприятных условиях из-за предшествующих заболеваний". Заявление также упоминает, что две обезьяны были эвтаназированы по расписанию, а шесть обезьян были эвтаназированы по рекомендации ветеринарного персонала Калифорнийского университета в Дэвисе, где Neuralink проводила свои эксперименты с приматами.

Комитет врачей за ответственную медицину, группа, противостоящая экспериментам на животных, получила доступ к публичным записям Калифорнийского университета в Дэвисе, из которых, по их утверждению, следует, что 12 обезьян умерли после имплантации устройств от Neuralink.

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Neuralink построила собственные помещения для обезьян в Калифорнии, которые Илон Маск назвал "раем". По информации из статьи Bloomberg BusinessWeek, эти помещения просторные и оснащены игрушками, игровым оборудованием и телевизорами. Поддерживающие медицинские исследования на животных утверждают, что такие исследования помогают разрабатывать важные медицинские устройства без ущерба для людей. Однако противники считают, что такие эксперименты жестоки и их можно проводить другими способами.