Новинка Sunway SW26010 Pro в четыре раза мощнее предыдущей версии и показывает FP64 на уровне 13,8 ТФЛОПС

Во время Международной конференции по высокопроизводительным вычислениям SC23 китайские исследователи представили некоторые интересные подробности о процессорах Sunway, подчеркнув стремительное развитие технологии за последние годы. По оценкам, новый чип Sunway SW26010 Pro в четыре раза мощнее предыдущей версии SW26010, и он работает быстрее с большим количеством ядер и шириной вектора.

реклама

Sunway SW26010 Pro - новейший процессор китайского производства, который предназначен для высокопроизводительных вычислений. Этот чип был использован ранее в суперкомпьютере Sunway TaihuLight и основан на нестандартной архитектуре RISC ISA. Он обладает многоядерной архитектурой, которая обеспечивает высокую степень параллельной обработки при высоких нагрузках. Каждый чип Sunway SW26010 Pro обеспечивает максимальную производительность в формате с плавающей запятой двойной точности (FP64) на уровне 13,8 ТФЛОПС, что значительно превосходит пиковую производительность процессора AMD EPYC 9654, составляющую около 5,4 ТФЛОПС. Базовая архитектура RISC, использованная в предыдущем поколении чипов, также находит применение в новой модели с некоторыми улучшениями.

Каждый процессор SW26010 Pro содержит 384 вычислительных ядра, разделенных на шесть групп ядер. Сверхскалярное ядро обработки с векторным движком отвечает за управление вычислительным трафиком и использует 128-битный интерфейс памяти DDR4-3200.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Чип SW26010 Pro активно снижает перемещение данных между ядрами и работает на тактовой частоте 2,25 ГГц для вычислительных ядер и 2,10 ГГц для MPE. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, которая имела тактовую частоту 1,45 ГГц для обоих ядер и MPE. Также стоит отметить, что была заменена память DDR3 на DDR4, что увеличило объем оперативной памяти, поддерживаемой процессором, с 32 ГБ до 96 ГБ.