В сети появляется всё больше оригинальных вариантов улучшения бронезащиты техники

В сети появились фотографии российской БМП-1 с установленной на неё самодельной защитой от поражения беспилотниками-камикадзе. При создании этой кустарной защиты были использованы не только стандартные защитные сетки и навесы, но и самые обыкновенные бревна, которые дополнили ее и обеспечили преодоление сложногопроходимого ландшафта.

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В ходе российской Спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины происходит активное применение беспилотных аппаратов разного назначения с обеих стороны конфликта. Например, использование FPV-дронов вынуждает все стороны устанавливать всяческие защитные средства на свою бронированную технику от атак БПЛА. Эта защита обычно представляет собой металлическую решетку сверху и сетки по бокам.

Учитывая опыт Специальной Военной Операции, израильская армия также поступила со своими основными боевыми танками "Меркава" оборудовав технику "мангалами", предназначенными для защиты от дронов, перед стартом своей наземной операции в секторе Газа.

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Таким образом, российская спецоперация на Украине является конфликтом новой эпохи, в котором боевая техника стала уязвимой для атак беспилотников, и дорогие и высокотехнологичные танки могут быть уничтожены простыми и недорогими беспилотниками-камикадзе. Российскому ВПК удалось быстро адаптироваться к этим реалиям современных боевых действий и получить существенное преимущество перед украинскими формированиями в области беспилотных систем для собственной армии. Новейшие разработки, такие как модификации барражирующего боеприпаса "Ланцет", стали настоящим ужасом для бронетехники и артиллерии армии Киева.