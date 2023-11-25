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Zelikman
Nvidia перенесла выпуск чипов искусственного интеллекта для Китая
Процессоры H20, L20 и L2 должны были поддержать продажи в регионе, соответствуя при этом новым санкциям США

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  По мнению информированных источников издания Reuters, компания Nvidia переносит выпуск своих новых продуктов для искусственного интеллекта в Китае. Отложенный чип H20, считается наимощнейшим из трех продуктов, созданных Nvidia в соответствии с обновлёнными ограничениями Соединённых Штатов Америки, объявленными в октябре.

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  Новые правила экспорта Соединённых Штатов расширили запрет на чипы A800 и H800, которые производятся в Поднесебесной и являются уменьшенными версиями чипов A100, A100X и H100. Ранее эти чипы уже были запрещены к экспорту в азиатскую страну. Даже запуск чипа RTX 4090 был запрещен. Это заставило компании заранее запастись графическими процессорами для игр и использовать их в качестве ускорителей искусственного интеллекта.

  Источники раскрыли, что выпуск нового ускорителя для Китая, соответствующего американским правилам, был первоначально запланирован на 16 ноября, но теперь перенесен на февраль или март 2024 года. Задержка произошла из-за проблем при интеграции чипа в производителях серверов. В отношении двух других, менее мощных чипов, источники утверждают, что чип L20 будет запущен в ноябре-декабре в соответствии с графиком. Неясно, будет ли также перенесен запуск последнего чипа, L2, или его дата выпуска останется декабрем или январем. Хотя несколько месяцев задержки может показаться незначительной для компании, доминирующей на рынке ИИ, Nvidia сталкивается с конкуренцией в Китае со стороны местных фирм, таких как Huawei, которая продает большое количество чипов ИИ китайскому интернет-гиганту Baidu.

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  На этой неделе компания Nvidia заявила о троекратном увеличении своей выручки по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла на 1,259% годовых. Благодаря этому успеху генеральный директор компании, Дженсен Хуан, стал одним из тридцати самых богатых людей в мире. Однако, так как около 25% доходов от центра обработки данных Team Green компания получает из Китая, предупреждается о значительном снижении продаж в стране в следующем квартале.

#nvidia #видеокарты #процессоры #китай #санкции #искусственный интеллект
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