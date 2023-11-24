Для этого заводы снимают фирменное охлаждение видеокарт и устанавливают тонкие турбинные кожухи

В октябре Бюро промышленности и безопасности (BIS) ужесточило ограничения на экспорт технологий в Китай, в результате чего технологии H800, A800 и RTX 4090 были внесены в список запрещенных продуктов.

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За несколько дней до вступления запрета в силу, цены на RTX 4090 резко выросли, а доступность их ухудшилась, так как Китай закупил большое количество карт. Nvidia, по слухам, посоветовала своим партнерам AIB отправить большое количество карт в Китай. По информации из Baidu Forums, один из инсайдеров обнародовал, что в Китае существуют заводы, которые до введения запрета получали RTX 4090, затем демонтировали их компоненты и использовали их в различных платах с кулерами типа турбины, чтобы продавать их фирмам, занимающимся искусственным интеллектом. Обычно RTX 4090 имеет конструкцию с 3 или 4 слотами, что не подходит для серверных стоек с искусственным интеллектом, где имеется ограниченное пространство для размещения нескольких карт.

Недавно собранные карты проходят тестирование с помощью программного обеспечения для искусственного интеллекта, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям перед их продажей китайским клиентам, занимающимся искусственным интеллектом. Благодаря внедрению Nvidia TensorRT и TensorRT-LLM на ПК с Windows 11, модели с большими языковыми возможностями работают еще быстрее на графических процессорах RTX. Также продаются остатки от оригинальных карт, включая кулеры и демонтированные платы.

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Теперь, после вступления запрета в силу, фабрики больше не могут массово импортировать карты RTX 4090 и стоит надеяться, что цены и доступность скоро вернутся к нормальному уровню.