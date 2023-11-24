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Zelikman
AMD может выпустить среднебюджетную видеокарту с мощностью на уровне RX 7900 XT
По информации источника, цена может будет варьироваться от 400 до 600 долларов

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  По информации, на которую ссылается популярный YouTube-канал Moore's Law Is Dead (MLID), AMD готовится представить карту среднего класса, цена которой может варьироваться от 400 до 600 долларов.

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  Несмотря на слухи о высокой производительности данной карты по сравнению с RX 7900 XT, возможно, она окажется недостаточно мощной, чтобы сравниться с грядущей RTX 4080 Super от Nvidia, которая, судя по ожиданиям, будет представлена как высококлассное устройство с 20 ГБ видеопамяти GDDR6X. Однако, если верить этому утверждению, карта, стоящая менее $600, с близкой производительностью к предположительно более дорогой 4080 Super, скорее всего, будет иметь значительное преимущество.

  В видео не упоминается о возможной дате выпуска новой карты, однако предполагается, что графические процессоры RDNA 4 будут представлены в следующем году, что позволяет заключить, что новая карта, скорее всего, будет выпущена в 2024 году. Как известно, RTX 4000 Super, появится на прилавках в начале 2024 года, возможно, на выставке Consumer Electronics Show (CES) в январе. Таким образом, в следующем году можно ожидать жесткой борьбы между "Зелёным" и "Красным" техногигантами в сфере графических устройств нового поколения.

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  Тем не менее, стоит отметить, что информация о карте RDNA 4 появляется впервые, поэтому необходимо воспринимать эту новость с некоторой неопределенностью, пока она не будет подтверждена AMD или другими источниками. Однако, внимание к видеокарте с производительностью RX 7900 XT по цене 7800 XT, абсолютно точно будет большое, если информация окажется правдивой.

#amd #nvidia #radeon #видеокарта
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