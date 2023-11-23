Также стало известно, что заседание пройдёт в онлайн-формате

Заседание ОПЕК +, которое было перенесено на несколько дней до 30 ноября и теперь будет проводиться в онлайн-формате, согласно информации на своем официальном сайте организации.

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Такое решение было принято в связи с актуальными спорами между Саудовской Аравией и ее союзниками в нефтяной отрасли относительно квот на добычу, применимых к африканским странам. Неоднозначные мнения среди участников вынудили группу отложить запланированную конференцию, результатом чего стало снижение цены на нефть на целых 4,9%, до отметки ниже $80 за баррель в Лондоне в среду. Перед задержкой нефтетрейдеры были уверены, что Саудовская Аравия готова огласить продление односторонней стратегии сокращения добычи на 1 миллион баррелей в день в попытке стабилизировать падающие цены. Были также предположения, что Рияд может побудить других членов к присоединению к этим усилиям через внесение собственных ограничений.

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Разногласия еще усугубились, их начало можно отбросить в июнь, когда министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Салман, выразил требования Анголе, Конго и Нигерии о соглашении на уменьшение производительности в 2024 году, отражая их ограниченные мощности. В последние годы африканские экспортеры столкнулись с недостаточными инвестициями, авариями и устареванием нефтяных месторождений. Страны согласились на новые квоты с некоторой неохотой и с условием, что они будут пересмотрены в сторону увеличения, если внешний аудит проведенных трех компаний - Rystad Energy A/S, Wood Mackenzie Ltd. и IHS - подтвердит, что они имеют больше возможностей. Экспертная оценка была предоставлена, но указанное троицей несогласие с выводами аудита сообщили официальные лица, выступающие анонимно.