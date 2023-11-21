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Zelikman
На Украину доставили немецкие танки Leopard 1A5
Всего ожидается, что Киев получит около двухсот таких боевых машин от Германии, Дании и Голландии

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  Согласно аналитике западных экспертов, произведенные в Германии и переданные ВСУ танки Leopard 1, возвращаются на передовую. Недавно выложенное видео в интернете демонстрирует одну из 40-тонных четырехместных боевых машин, движущихся по вязкому чернозёму в дождливый день, предположительно на Украине.

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  Прибытие Leopard 1A5 на Украину через 9 месяцев с момента их представления коалицией из Германии, Дании и Голландии является весьма обнадеживающей новостью для украинской армии. Планируется доставить около 200 единиц Leopard 1A5, что сделает эту модель наиболее популярной среди танков НАТО на Украине. Leopard 1A5 обладает высокой точностью прицеливания и надёжным 105-миллиметровым основным орудием, которое способно использовать большой арсенал боевой амуниции.

  Однако привлекательность видео с Leopard 1A5, заснятого недалеко от линии боевого соприкосновения на Украине, вызывает некоторые опасения у экспертов. Похоже, что у танков отсутствует дополнительная броня. Они не имеют противоударных каркасов, которые предохраняли бы их от действия беспилотных летательных аппаратов. Также отсутствуют блоки реактивной брони, которые могут смягчить удары ракет и снарядов.

  Однозначно, Leopard 1A5 нуждается в усилении своей защиты. С толщиной броневого листа в 70 миллиметров он получается одним из наименее защищенных танков в ходе 22-месячного конфликта между Украиной и Россией. Даже старые российские танки Т-55, а также модернизированные украинские M-55S имеют более надежную защиту, чем Leopard 1A5.

  Украинские военные понимают, как можно усилить броню этой техники, и ожидается, что они используют эти технологические решения к Leopard 1A5. Примером может служить другая немецкая техника, которая усилила броню своих аналогичных танков Leopard 2A4, оснащенных системой управления огнем, подобной Leopard 1A5. У них больший вес благодаря тяжелой броне - она прибавляет примерно 20 тонн.

  Независимо от этого, армия добавила реактивную броню к большинству своих двадцати Leopard 2A4, которыми оснащен батальон 33-й механизированной бригады, одного из основных подразделений украинского контрнаступления на Юге. Реактивная броня взрывается при попадании поражающего элемента, что потенциально спасает, находящийся внутри танка, экипаж.

  Для усиление брони танка ERA требуется определенное количество времени. Перед его прикреплением, специалистам необходимо правильно сварить поддерживающие стойки. При этом стойки и броня не должны затруднять обзорность и движение башни. Можно сказать, что намного легче планировать установку системы реактивной защиты, чем реализовывать этот план. Но все же многое зависит от постоянных поставок реактивных блоков ERA. Установка каркасного бронирования может быть немного проще, потому что такая броня не содержит в себе взрывчатых веществ.

  Однозначно, первые Leopard 2A4 использовались в боях без дополнительного бронирования. Только в сентябре стало известно, что 33-я бригада завершила установку системы ERA на все свои Leopard 2. Очевидно, у украинских цехов не хватает времени и возможностей для быстрого обеспечения необходимого количества танков. Этот недостаток возможно не станет проблемой для самых тяжелобронированных танков Украины, таких как Leopard 2A6, Challenger 2, Strv-122 и M-1. Однако, это явно остается проблемой для техники типа Leopard 1A5.

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  Если почему-то установка системы ERA станет невозможной, то существует альтернатива. Немецкая компания IBD Deisenroth Engineering выпускает комплекты брони для основных боевых танков и других военных средств, так называемые MEXAS. Около 20 лет назад канадская армия смогла установить MEXAS на свои собственные Leopard 1. Эксперты полагают, что MEXAS как минимум вдвое увеличивает уровень защиты танка.

#украина #сво #техника #оружие #германия #танки #leopard 1a5
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