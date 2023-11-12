Вероятно, из-за больших потерь авиации украинское командование вынуждено поднимает в воздух остатки советского наследия

Вооруженные Силы Украины продолжают нести потери в боевой авиации. Количество оставшихся на вооружении истребителей невелико, но военные в Киеве отказываются признавать этот факт. Тем не менее, украинские ВВС ищут способы пополнить свою боевую авиацию, включая использование запасных самолетов, оставшихся со времен советской армии. Недавно в небе над Украиной был замечен советский истребитель Су-17.

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Накануне украинские средства массовой информации начали распространять видео полета советского истребителя Су-17. Сообщается, что это видео было снято на территории, контролируемой Киевом, однако точное местоположение не указано. Предполагается, что это может быть единственный сохранившийся истребитель-бомбардировщик Су-17М3, ранее использовавшийся для тренировки летчиков на Запорожском авиаремонтном заводе. Возможно, этот самолет был возвращен в строй для нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским войскам.

Также есть версия, что это может быть один из переданных Украине польских самолетов Су-17, которые до сих пор остаются на вооружении польских ВВС. Этот вариант не подтвержден официально, поскольку ни одна из сторон не делала заявлений относительно потенциальной передачи данных самолетов.

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Су-17 был советским истребителем-бомбардировщиком с изменяемым стреловидным крылом. Эти самолеты серийно выпускались с 1969 по 1990 годы, и всего было произведено 2867 самолетов всех модификаций. Су-17 использовался во множестве конфликтов по всему миру и до сих пор остается на вооружении нескольких стран, таких как Иран, Ангола, Вьетнам, Сирия, Ливия и Польша. В российской армии они были выведены из состава Вооруженных Сил в 1998 году.