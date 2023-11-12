Президент Украины до сих пор требует наступательных действий, однако, боевые офицеры считают такие шаги неразумными

Как сообщает британское издание «The Daily Telegraph», после долгих месяцев неудач в контрнаступлении, которое привело к тупиковой ситуации, многие на территории Украины, включая главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного, пришли к выводу о необходимости осуществления мирных переговоров с Москвой.

реклама

Давление на политическое и военное руководство Украины, которое обычно остается скрытым от глаз общественности, заключавшееся в замедленном контрнаступлении, достигло критической точки. 20 месяцев конфликта потребовалось для возникновения разногласий и раскола между военным и гражданским руководством, хотя ранее уже существовали противоречия из-за чрезмерно оптимистичных взглядов политиков, говорится а статье.

Ранее источники из Офиса Президента уже сообщали, что между главкомом ВСУ и администрацией Зеленского разгорелся конфликт на фоне различных позиций касательно методов ведения боевых действий. Президент Украины до сих пор требует продолжать наступательные действия по линии боевого соприкосновения, но военное руководство украинской армии, включая командующих на различных направлениях, считают такую стратегию безумной и настаивают на переход к оборонительной тактике.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Результатом этих событий является факт, что Зеленский в своем недавнем интервью для журнала Time выглядел уставшим, тревожным и раздраженным. Он признал, что данный конфликт изрядно выматывает его и не может не сказываться на физическом и моральном состоянии.