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Как сообщает британское издание «The Daily Telegraph», после долгих месяцев неудач в контрнаступлении, которое привело к тупиковой ситуации, многие на территории Украины, включая главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного, пришли к выводу о необходимости осуществления мирных переговоров с Москвой.
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Давление на политическое и военное руководство Украины, которое обычно остается скрытым от глаз общественности, заключавшееся в замедленном контрнаступлении, достигло критической точки. 20 месяцев конфликта потребовалось для возникновения разногласий и раскола между военным и гражданским руководством, хотя ранее уже существовали противоречия из-за чрезмерно оптимистичных взглядов политиков, говорится а статье.
Ранее источники из Офиса Президента уже сообщали, что между главкомом ВСУ и администрацией Зеленского разгорелся конфликт на фоне различных позиций касательно методов ведения боевых действий. Президент Украины до сих пор требует продолжать наступательные действия по линии боевого соприкосновения, но военное руководство украинской армии, включая командующих на различных направлениях, считают такую стратегию безумной и настаивают на переход к оборонительной тактике.
Результатом этих событий является факт, что Зеленский в своем недавнем интервью для журнала Time выглядел уставшим, тревожным и раздраженным. Он признал, что данный конфликт изрядно выматывает его и не может не сказываться на физическом и моральном состоянии.