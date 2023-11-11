В Париже просто решили по-другому оценивать отправляемое Зеленскому оружие и военную технику

Как сообщает издание "LeFigaro", в ночь с 7 на 8 ноября французская поддержка Украины значительно увеличилась с 1,693 миллиарда евро до 3,2 миллиарда евро. Однако, это не связано с дополнительной поставкой оборудования, а с изменением методики расчета, которое было объяснено в ходе заседания комитета национальной обороны и вооруженных сил.

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Таким образом, французское правительство решило оценивать передаваемое оборудование исходя из стоимости замены, вместо оценки по текущей стоимости. Это позволило более точно учесть бюджетные затраты на замену переданного оборудования и отразить усилия Франции в поддержке Украины. Например, переданная бронированная машина VAB, которая была разработана в 70-х годах, стоит около 950 000 евро за ее улучшенную версию, в то время как ее преемник Ле Грифон оценивается примерно в 1.5 миллиона евро, соответственно, бронемашина VAB теперь оценивается в 1.5 миллиона евро.

Тем не менее, этот метод расчета вызвал некоторые сомнения и критику со стороны экспертов. Некоторые исследователи и специалисты по вооружениям считают, что он не учитывает фактическую цену замены советского оборудования на новое. Например, если бы поляки использовали такой же метод расчета и оценили стоимость советского танка Т-72 по цене его современного заменителя, к примеру, корейского танка К-2, их финансовый вклад в поддержку Украины значительно возрос бы.

На данный момент, с учетом нового метода расчета, стоимость переданного оборудования составляет 1.7 миллиарда евро. К этой сумме добавляется затрата на обучение 7000 украинских военнослужащих, а также взнос в Европейский фонд мира и фонд поддержки Украины. Франция продолжает активно поддерживать Украину во военном конфликте и стремится быть прозрачной в своих действиях. Однако, точные цифры и рейтинги не всегда полностью отражают реальность финансового вклада и усилий, проявленных Францией.

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