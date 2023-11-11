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В ночь с 10 на 11 ноября продолжалась активная атака по объектам Вооруженных Сил Украины на контролируемых Киевом территориях. Российские дроны-камикадзе и ракеты успешно поразили несколько объектов в различных областях Украины.
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Особое внимание уделялось Днепропетровской области, где произошли взрывы на предприятиях Днепропетровска и Новомосковска. На данных объектах осуществлялась сборка беспилотников и другого вооружения в интересах ВСУ.
В районе полтавского Миргорода также произошли взрывы в течение ночи. Скорее всего атака была направлена на военный аэродром, который уже несколько дней подвергался атакам и горел. Украинские формирования, пытаясь восстановить пункт связи и перебазировать авиационные боеприпасы, продолжал подвергаться атакам.
Серия мощных взрывов также охватила Киевскую область и саму столицу Украины. По последним данным, дроны-камикадзе типа «Герань» достигли одного из командных пунктов украинской армии, расположенного в Голосеевском районе. Очевидно, взрывы произошли в момент, когда на парковке рядом с объектом находились автомобили высших офицеров. Пока официальные источники Украины не раскрывают подробности о результатах атак и потерях.