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Zelikman
Российская армия нанесла ряд воздушных ударов по военным объектам на Украине
Были поражены командные пункты и предприятия, собирающие бесплатные летательные аппараты для ВСУ

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  В ночь с 10 на 11 ноября продолжалась активная атака по объектам Вооруженных Сил Украины на контролируемых Киевом территориях. Российские дроны-камикадзе и ракеты успешно поразили несколько объектов в различных областях Украины.

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  Особое внимание уделялось Днепропетровской области, где произошли взрывы на предприятиях Днепропетровска и Новомосковска. На данных объектах осуществлялась сборка беспилотников и другого вооружения в интересах ВСУ.

  В районе полтавского Миргорода также произошли взрывы в течение ночи. Скорее всего атака была направлена на военный аэродром, который уже несколько дней подвергался атакам и горел. Украинские формирования, пытаясь восстановить пункт связи и перебазировать авиационные боеприпасы, продолжал подвергаться атакам.

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  Серия мощных взрывов также охватила Киевскую область и саму столицу Украины. По последним данным, дроны-камикадзе типа «Герань» достигли одного из командных пунктов украинской армии, расположенного в Голосеевском районе. Очевидно, взрывы произошли в момент, когда на парковке рядом с объектом находились автомобили высших офицеров. Пока официальные источники Украины не раскрывают подробности о результатах атак и потерях.

#россия #украина #сво #техника #оружие #бпла #дроны-камикадзе #герань
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