Были поражены командные пункты и предприятия, собирающие бесплатные летательные аппараты для ВСУ

В ночь с 10 на 11 ноября продолжалась активная атака по объектам Вооруженных Сил Украины на контролируемых Киевом территориях. Российские дроны-камикадзе и ракеты успешно поразили несколько объектов в различных областях Украины.

реклама

Особое внимание уделялось Днепропетровской области, где произошли взрывы на предприятиях Днепропетровска и Новомосковска. На данных объектах осуществлялась сборка беспилотников и другого вооружения в интересах ВСУ.

В районе полтавского Миргорода также произошли взрывы в течение ночи. Скорее всего атака была направлена на военный аэродром, который уже несколько дней подвергался атакам и горел. Украинские формирования, пытаясь восстановить пункт связи и перебазировать авиационные боеприпасы, продолжал подвергаться атакам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Серия мощных взрывов также охватила Киевскую область и саму столицу Украины. По последним данным, дроны-камикадзе типа «Герань» достигли одного из командных пунктов украинской армии, расположенного в Голосеевском районе. Очевидно, взрывы произошли в момент, когда на парковке рядом с объектом находились автомобили высших офицеров. Пока официальные источники Украины не раскрывают подробности о результатах атак и потерях.