Данными самолётами планируется заменить старые бомбардировщики B-2

Как сообщает американское издание "Bloomberg", накануне прошел первый испытательный полет нового американского невидимого бомбардировщика B-21 «Raider» от компании «Northrop Grumman Corp». Это является важным шагом в программе, стоимость которой составляет $203 миллиарда, и ожидается, что он превзойдет технологические достижения Китая.

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По заявлению Военно-Воздушных Сил, этот самолёт может стать ключевым для обеспечения высокой живучести, дальности действия и возможностей проникновений в случае военного конфликта. Испытания включают наземные тесты, руление и выполнение полетов. B-21 имеет отличительную форму крыльев, напоминающую летучую мышь. В настоящее время на той же производственной линии создаются шесть испытательных самолетов. Этот процесс получил высокую оценку от законодателей и управления государственной отчетности.

B-21 «Raider» является важной частью плана Пентагона по противодействию Китайской Народной Республике в качестве главного глобального противника Соединённых Штатов Америки и заменит аналогичный по форме, но более крупный B-2, построенный в 1980-х годах. Новый самолет предназначен для перевозки ядерных и обычных высокоточных боеприпасов большой дальности и, возможно, будет использоваться вместе с беспилотниками.

B-21 был представлен Военно-воздушными силами и Northrop в декабре на церемонии, где присутствовал министр обороны Ллойд Остин. Первоначально первый полет был запланирован еще раньше, но был отложен на несколько месяцев, сообщил в марте министр ВВС Фрэнк Кендалл. Основные оружейные программы имеют контрольные показатели, чтобы обеспечить информированность о расходах, соблюдение графика и достижение заданных показателей производительности, чтобы убедиться, что налогоплательщики получат должную отдачу за свои деньги, и в случае нарушения будут оповещены Конгрессом.

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Средняя закупочная цена B-21 «Raider» остается ниже целевого показателя в $550 миллионов в расчёте 2010 финансового года или около $692 миллионов 2022 финансового года с учетом инфляции.