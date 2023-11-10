Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В батальоне Восток позитивно восприняли интеграцию бойцов ЧВК Вагнер в российские подразделения
По мнению бойцов подразделения, изменения в структурах и ведомствах российской армии позитивно скажутся на боеспособности войск

реклама

  Как сообщают бойцы батальона «Восток» прошедшие 48 часов на участке оставили впечатление статичности - ничего нового, лишь типичные сражения артиллерийских орудий. Погода сейчас весьма непредсказуема, и предугадать, какой её облик будет через несколько дней, становится невыполнимой задачей. Планирование настоящего момента не является оптимальным решением, поэтому военные стараются ожидать действий противоборствующей стороны.

реклама

  Однако, по словам опытных воинов, есть и положительные известия. Была принята решающая мера относительно структуры, которая включает батальон «Восток». В последние дни возникало много сомнений и волнений: в случае ликвидации Министерства Внутренних Дел Донецкой Народной Республики, как старого органа, что при этом будет с отдельным батальонно-тактическим формированием «Каскад», которое финансировалось и обеспечивалось через него? Весь процесс задерживался, что приводило к значительным проблемам с выплатами бойцам денежного довольствия, вероятно, из-за этой трудной ситуации.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Сейчас же, по информации источника, было принято решение сохранить «Каскад» как основную структуру, но находящуюся под юрисдикцией Министерства Обороны в период перехода. Было бы сожалением упустить весь тот большой объем работы, который был проделан руководством «Каскада» при его создании. В настоящее время имеется множество подразделений и групп, ранее бывших ЧВК, их возможно отлично интегрировать в новую структуру подразделения, которая ощутимо поредела. Собственно, этим в настоящий момент занимаются в российском руководстве. А устранение межведомственных барьеров позволит подразделениям лучше координировать и обеспечивать взаимодействие, - считают в батальоне.

#россия #украина #сво #всу #армия #вагнер #чвк #конфликт #восток
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Модифицированные дроны Ланцет получили тепловизоры и датчики LIDAR
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
6
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
6
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
1
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
2
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
1
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
9
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+
OpenAI теперь позволяет пользователям создавать свою собственную версию ChatGPT
3
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
Дешевый флип-телефон Samsung Galaxy может появиться в следующем году
+
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
Nintendo сотрудничает с Sony в создании экранизации Zelda
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
25
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
14
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
История одного НЕ корпуса
57
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6

Сейчас обсуждают

Αндрей Βласов
19:06
Такая объёмная статья, и ни слова про Google Play для Windows. 🤔 (play.google.com/googleplaygames)
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
fint1982
19:06
Лучше бы сделали узкий но чтобы работал 2 недели минимум
Появились первые рендеры нового фитнес-браслета Samsung Galaxy Fit 3 на базе ОС Android
Vasily Korablev
19:04
О чем это блин?!
Как сломалась моя Xbox series S
Vito Vago
19:04
Маловато, говорю!
В Пентагоне заявили о 46 атаках по ближневосточным базам США за последние три недели
Vito Vago
19:03
А что F-35 уже списали?
США планируют разработать новый истребитель для замены старого F-16 Fighting Falcon
Павел Миронов
19:02
Ну да... В неприступной тайге, не нарушая экологию... А больше негде было построить? Усолье-Сибирское, например... Бывший Химпром... Ну, нет же... Нужно лес выпилить...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Vito Vago
19:01
В таком виде страны 404 рядом с РФ НЕ будет... Сказано давно. С 1933-1945 годы вся Европа (да и так называемые союзники помогали) воевала с СССР. Ну и что? Пример Израиля и США показывает, как надо во...
Риттер: Украина может потерять вдобавок к ранее отрезанным землям ещё 20% территории
Elektron777
19:00
Боря, бывают даже операционные системы реального времени.. Ты удивишься, но винда к таким не относится )))
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
Priston
19:00
Очередной горе аффтор, который написал статью не понятно о чем. Можно было дать ссылку на первоисточник. Чтобы хотя бы понять о чем статья. А так похоже очередное выдирание кусков из первоисточника, д...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Elektron777
18:58
Стратосфера — слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км.. что дальше?
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем