По мнению бойцов подразделения, изменения в структурах и ведомствах российской армии позитивно скажутся на боеспособности войск

Как сообщают бойцы батальона «Восток» прошедшие 48 часов на участке оставили впечатление статичности - ничего нового, лишь типичные сражения артиллерийских орудий. Погода сейчас весьма непредсказуема, и предугадать, какой её облик будет через несколько дней, становится невыполнимой задачей. Планирование настоящего момента не является оптимальным решением, поэтому военные стараются ожидать действий противоборствующей стороны.

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Однако, по словам опытных воинов, есть и положительные известия. Была принята решающая мера относительно структуры, которая включает батальон «Восток». В последние дни возникало много сомнений и волнений: в случае ликвидации Министерства Внутренних Дел Донецкой Народной Республики, как старого органа, что при этом будет с отдельным батальонно-тактическим формированием «Каскад», которое финансировалось и обеспечивалось через него? Весь процесс задерживался, что приводило к значительным проблемам с выплатами бойцам денежного довольствия, вероятно, из-за этой трудной ситуации.

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Сейчас же, по информации источника, было принято решение сохранить «Каскад» как основную структуру, но находящуюся под юрисдикцией Министерства Обороны в период перехода. Было бы сожалением упустить весь тот большой объем работы, который был проделан руководством «Каскада» при его создании. В настоящее время имеется множество подразделений и групп, ранее бывших ЧВК, их возможно отлично интегрировать в новую структуру подразделения, которая ощутимо поредела. Собственно, этим в настоящий момент занимаются в российском руководстве. А устранение межведомственных барьеров позволит подразделениям лучше координировать и обеспечивать взаимодействие, - считают в батальоне.