Лидирующая в сфере хранения информации компания Seagate планирует расширить производство своей линейки жестких дисков с использованием технологии магнитной записи с термоусадкой.

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Согласно финансовому отчету, опубликованному на прошлой неделе, компания собирается выпустить первый жесткий диск объемом 32 ТБ на основе HAMR в начале 2024 года, а затем запустить массовое производство дисков емкостью 40 ТБ через два года. Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли сообщил во время беседы с финансовыми аналитиками и инвесторами, что планируется активное развитие продуктов емкостью 30 ТБ на основе HAMR, начиная с 2024 года.

"Объем этих накопителей начинается с 30 терабайт, и они предлагают клиентам такую же гибкость при использовании конфигураций CMR или SMR для дальнейшего увеличения плотности передачи данных в диапазоне средних 30 ТБ", - заявил директор компании.

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Важно отметить, что компания Seagate сохранит 3,5-дюймовый форм фактор для своих жестких дисков на базе HAMR, заполненных гелием. Новая технология будет включать в себя новые лазерные головки записи, обновленные носители и некоторые другие усовершенствования. Первые жесткие диски объемом 32 ТБ на базе HAMR ожидаются уже в начале следующего года, соответствуя ранее разработанной стратегической дорожной карте компании.