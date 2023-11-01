Израиль считает возможным выселить из региона 2.3 миллиона палестинцев

Власти Соединенных Штатов Америки и Израиля обсуждают возможное развитие событий вокруг Сектора Газа после того, как ЦАХАЛ сумеет вытеснить движение ХАМАС из региона

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По информации из американского издания Bloomberg, ссылающегося на своих инсайдеров в правительстве США, три основных варианта находятся на рассмотрении. Один из них предполагает контроль над территорией анклава со стороны стран Запада, таких как США, Британия, Франция и Германия. Второй план предусматривает управление территорией под руководством Организации Объединённых Наций, а третий, размещение там миротворческого контингента. Запад и его союзники, кажется, не рассматривают возможность создания палестинского государства, что является неотъемлемым условием для достижения устойчивого мира в регионе.

Первый вариант, по мнению американских и израильских властей, также предусматривает военное присутствие на территории сектора Газа со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Израиль, как сообщается, считает самым предпочтительным вариантом присутствие миротворческих сил в формате Многонациональных сил и наблюдателей, которые были размещены в 1979 году на Синайском полуострове в соответствии с Кэмпо-Дэвидскими соглашениями.

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Власти Израиля также сообщили о существовании плана по выселению 2,3 миллионов мирных жителей из Газы на территории Египта. Таким образом, израильское руководство планирует осуществить самую масштабную депортацию в новейшей истории. Несмотря на присутствие мирного населения, израильская армия продолжает наносить неизбирательные удары по Сектору Газа, что приводит к гибели тысяч жителей палестинского анклава.