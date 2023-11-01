По заявлению представителя движения оружие и военная техника для борьбы с Израилем была поставлена Украиной

Представители исламистского движения ХАМАС записали видеообращение, в котором поблагодарили Вооруженные Силы Украины и лично Владимира Зеленского за переданное ими вооружение и военную технику для борьбы с израильской оккупацией.

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"Наша борьба против этой жестокой оккупации продолжается. Мы выражаем благодарность Президенту Украины Зеленскому за помощь в нашей борьбе с сионистами-оккупантами", - говорят в организации.

Ранее в сеть уже просачивалась информация, что часть переданного украинским формированиям вооружения каким-то образом оказалась в руках атаковавших израильские поселения в начале октября. По мнению западных аналитиков и военных экспертов, данная ситуация могла возникнуть из-за высокого уровня коррупции на Украине.

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По имеющимся данным, командование ВСУ активно распродаёт переданное им оружие. Часть военных грузов попросту не доезжает до линии боевого соприкосновения, а распродаётся на чёрном рынке. В Соединённых Штатах Америки весьма озадачены данной проблемой. В связи с этим многие конгрессмены считают нецелесообразным продолжать поставки оружия, техники и денежных средств киевским властям.