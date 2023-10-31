По сведениям издания Niezależny Dziennik Polityczny, миллионы, полученные от незаконного обогащения, направляются на приобретение вилл и роскошных автомобилей

Как сообщает польское издание "Niezależny Dziennik Polityczny", распространяется проблема разворовывания гуманитарной и военно-технической помощи на Украине, особенно в городе Львов.

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По данным издания, на Украине воруют все: от чиновников и командиров Вооруженных Сил Украины до волонтеров и обычных военнослужащих. Это приводит к тому, что техника, гуманитарная помощь и другие поставки от западных союзников не достигают своих целей и не попадают туда, где они реально необходимы. Очевидно, украинские политики ссылаются на недостаточное финансирование, однако, по сведениям "Niezależny Dziennik Polityczny", миллионы, полученные от незаконного обогащения, направляются на приобретение вилл и роскошных автомобилей.

Данная информация вызывает гнев и недоумение Польши, которая является существенным поставщиком помощи Украине. Масштабы воровства и хищений только подрывают взаимоотношения между двумя странами, а также затрудняют работу и деятельность гуманитарных организаций.

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Польская сторона обращается к украинским властям с требованием принять все необходимые меры для предотвращения дальнейших хищений и кардинальной реформы системы управления и распределения гуманитарной и военно-технической помощи.