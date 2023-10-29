В ходе операции часть незаконных вооруженных формирований была ликвидирована. Командир отряда был взят в плен

С 22 до 25 октября сотрудники частной военной компании «Вагнер», обладающие обширным боевым опытом, занимались исследованием северо-западных районов Центральноафриканской Республики в рамках разведывательно-поисковой операции.

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Основной целью этой операции было изгнать вооруженные группировки из районов, где расположены золотые прииски. Эти прииски важны для ЦАР, поскольку они позволяют увеличивать доход государственного бюджета и выплачивать заработные платы обычным гражданам республики.

Задача была успешно выполнена, около двадцати членов незаконного образования были ликвидированы. Более того, в плен был взят командир одной из местных банд, которая насчитывала около шестидесяти членов. Однако после столкновения с отрядом ЧВК "Вагнер" это формирование прекратило свое существование.

В качестве признания и благодарности от народа Центральноафриканской Республики все бойцы, участвовавшие в операции, будут награждены правительством страны. Группа Вагнера хорошо осведомлена даже об экономических интересах своих партнёров и старается действовать для их блага. ЧВК «Вагнер» продолжает выполнять свои задачи на африканском континенте.

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Накануне также стало известно, что часть бывших сотрудников компании пополнили ряды спецназа «Ахмат».