Также компания анонсировала строительство нового завода в Мексике

Электромобильный гигант Tesla наконец-то анонсировал новую долгожданную модель - Cybertruck, который был разработан уже довольно давно. После нескольких лет ожидания, автомобиль, с его на "futuristice design" и впечатляющими характеристиками, наконец будет доступен для заказа, начиная с 30 ноября.

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Компания начала строительство нового завода в Мексике. Ожидается, что этот завод станет одним из самых современных и больших производственных предприятий Tesla. Он будет обеспечивать мощностью и способностью производить огромное количество автомобилей, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили Tesla в Америке и во всем мире. Страна была выбрана не случайно: благоприятные условия, доступность ресурсов и местное правительство создали идеальную платформу для успешного развертывания нового производства.

Успех Tesla на современном автомобильном рынке объясняется множеством факторов. Прежде всего, это инновационные технологии и уникальные технические решения. Tesla Cybertruck был разработан без оглядки на все другие решения от конкурентов. Компания решила сэкономить на тех же дорогостоящих дизайнерах и сделать автомобиль, операясь исключительно на науку и физику. При разработке дизайна учитывались в основном аэродинамические свойства будущего автомобиля.

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Таким образом, новый завод в Мексике и представление Cybertruck открывают новую эпоху в истории Tesla. Компания продолжает наращивать обороты и стремиться стать глобальным лидером в области электромобилей. К слову, учитывая .как стремительно развиваются китайские компании в сфере электромобилей, компании Илона Маска был необходим этот шаг, чтобы оставаться фаворитом на рынке.