Один беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk, радиоэлектронный разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis и два противолодочных самолета P-8A Poseidon

Как сообщается, в настоящее время в небе над акваторией Черного моря наблюдаются 4 разведывательных самолёта Североатлантического Альянса. Среди них имеется один беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk, радиоэлектронный разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis и два противолодочных самолета P-8A Poseidon Военно-морских Сил США.

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Военные эксперты считают такое скопление разведывательной авиации в небе довольно редким явлением. Причины появления этих самолетов в районе Крыма пока не озвучены. Стоит отметить, что годами ранее, такой комплект авиационной разведки даже нельзя было встретить в одном регионе одновременно. Возможно, концентрация самолётов-разведчиков США и НАТО связано не только с боевыми действиями на Украине, но и с попыткой определить, какие меры в сфере обороны и безопасности примет Россия в ответ на появление американских авианосных групп в Средиземном море.

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Недавно президент России Владимир Путин объявил о начале регулярного патрулирования неба над Черным морем, включая и его нейтральные воды, российскими военными самолетами МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Это действие может послужить предупреждением для американских авианосных групп, учитывая, что ракеты "Кинжал" имеют дальность полета в 1000 километров и не могут быть перехвачены никакими системами противовоздушной обороны.