Украинские подразделения готовятся к активным действиям со стороны российских сил

Как сообщают бойцы батальона «Восток» украинская артиллерия вновь затихла в последнюю ночь. Немногим ранее Вооруженные Силы Украины начали обстреливать позиции российских подразделений с высокой интенсивностью.

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"Ночь прошла спокойно - Вооруженные Силы Украины, видимо, включили режим экономии. Наша аэроразведка фиксирует приготовления на "той" стороне, но не похоже, чтобы готовились наступать - скорее, ждут нашей активизации. Что же, пока мы ещё не готовы к "Брусиловскому прорыву" но то, что инициатива перешла в наши руки хотя бы на отдельных участках фронта, это радует", - сообщают в батальоне.

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Как стало известно накануне, на фоне перекрытия поставок вооружений, боеприпасов и денежных средств со стороны Соединенных Штатов Америки, в снабжении нужд администрация Зеленского активизировался Европейский Союз. Однако, как ранее и сообщали представители данного образования, даже при всём желании поставки оружия их Европы не смогут достичь такого же размаха, с которым снабжали Киев Соединённые Штаты. Судя по всему, украинские формирования начинают экономить свои ресурсы, как им и советовали на военной базе «Рамштайн».