Бойцы организации уже подняли свой флаг на захваченной базе

Как сообщается, крупная ливанская политическая и военизированная организация «Хезболла», известная своими антиизраильскими взглядами и активной борьбой против израильской оккупации на южной границе Ливана, захватила израильскую военную базу, расположенную на ливано-израильской границе.

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Проникнув на военную базу, бойцы «Хезболлы» тщательно спланировали и предприняли масштабную операцию по уничтожению стратегически важных объектов ЦАХАЛ. После этого штурма бойцы организации подняли свой флаг на захваченной базе. Казалось бы, после случившихся событий 7-го октября израильская армия должна была укрепить защиту своих военных баз и застав, но исламистским организациям всё же удаётся эффективно атаковать опорные пункты израильских подразделений.

Захват израильской военной базы ставит под сомнение то, что подразделения ЦАХАЛ являются одними из самых боеспособных в мире. Так же как и в случае с «Моссад», которая считается самой сильной разведкой в мире, но при этом за много месяцев не смогла выяснить планы ХАМАС и не предотвратила атаку на Израиль, армия страны не сумела оставить атаку палестинского движения.

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В настоящий момент всё мировое сообщество интересует то, как будут развиваться события после начала наземной операции израильской армии в секторе Газа.