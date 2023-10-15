Вооруженные Силы Соединённых Штатов наращивают своё влияние в данном регионе

Как стало известно, второй американский авианосец "Dwight D. Eisenhower" направился в восточную часть Средиземного моря. Это военное судно, являющееся одним из крупнейших и наиболее мощных авианосцев Военно-морских Сил Соединённых Штатов Америки.

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Эта новость была официально подтверждена телеканалом ABC, который ссылается на свои источники в правительстве США. Задачи всей американской ударной группы очевидны, включение при необходимости в большую войну на Ближнем Востоке. США наращивают своё присутствие в этом стратегически важном регионе. Официально заявляется об "усилиях по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну"/

"Увеличение численности вооруженных сил США свидетельствует о нерушимой приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля и нашей решимости сдерживать любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося к эскалации этой войны", - говорится в сообщении Ллойда Остина.

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Авианосец "Dwight D. Eisenhower" способен выполнять широкий спектр задач, включая нанесение авиационных ударов, поддержку береговых операций, выполнение разведывательных и различных других миссий. Он несёт на себе большое количество истребителей, бомбардировщиков и ударных вертолётов. Сопровождают его ракетный крейсер USS "Philippine Sea", ракетные эсминцы USS "Gravely" и USS "Mason".