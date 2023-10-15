Данное требование касается всех мужчин от 18 до 60 лет и женщин-медиков

Как сообщается, начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что всем военнообязанным гражданам Украины необходимо самостоятельно явиться в территориальные центры комплектации для уточнения своих персональных данных.

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"Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил, — мы не знаем, что человек не может проходить службу в Вооружённых Силах Украины", - заявил чиновник.

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Со слов представителя украинских войск, данное требование касается не только мужчин, но и женщин-медиков. Также он напомнил, что мобилизации подлежат мужчины возрастом от 18 до 60 лет. Вдобавок, совсем недавно на Украине был подписан новый законопроект, согласно которому, студенты университетов и институтов, находящиеся в академических отпусках, также подлежат мобилизации на общем основании, если не имеют каких-либо других весомых причин, по которым не могут проходить военную службу. Администрация Зеленского находит всё больше категорий граждан, которых можно будет отправить на линию боевого соприкосновения.