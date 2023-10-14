"Поверьте, в ближайшие несколько месяцев даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них"

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович вновь взбудоражил украинское сообщество своими резкими высказываниями касательно президентских выборов 2024 года на Украине.

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По мнению политического блогера, выборы на Украине жизненно необходимы, так как в настоящий момент действующая администрация президента в абсолютном тупике и при дальнейшем правлении данных политиков, страну ждёт настоящая катастрофа. Со слов Арестовича, кампания Зеленского изначального сожгла для себя все мосты для начала переговорного процесса и результатом такого политического хода стала вся эта сложившаяся ситуация. Выборы президента нужны, чтобы к власти пришли другие люди, которые смогут принимать адекватные решения в нынешней обстановке. Разумных мер, как считает Алексей Арестович, от администрации Зеленского можно не ожидать, вся надежда на смену руководства страны.

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"Я уважаю заблуждения этих людей, потому что они вызваны не их тупостью, а отсутствием реальной информации и навыков трезво оценивать обстановку. Но, поверьте, в ближайшие несколько месяцев даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них - как на единственную надежду выхода из стратегического тупика", - заявил бывший советник офиса Зеленского.