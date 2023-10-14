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Zelikman
Арестович считает, что от полной катастрофы Украину могут спасти выборы
"Поверьте, в ближайшие несколько месяцев даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них"

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  Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович вновь взбудоражил украинское сообщество своими резкими высказываниями касательно президентских выборов 2024 года на Украине.

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  По мнению политического блогера, выборы на Украине жизненно необходимы, так как в настоящий момент действующая администрация президента в абсолютном тупике и при дальнейшем правлении данных политиков, страну ждёт настоящая катастрофа. Со слов Арестовича, кампания Зеленского изначального сожгла для себя все мосты для начала переговорного процесса и результатом такого политического хода стала вся эта сложившаяся ситуация. Выборы президента нужны, чтобы к власти пришли другие люди, которые смогут принимать адекватные решения в нынешней обстановке. Разумных мер, как считает Алексей Арестович, от администрации Зеленского можно не ожидать, вся надежда на смену руководства страны.

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  "Я уважаю заблуждения этих людей, потому что они вызваны не их тупостью, а отсутствием реальной информации и навыков трезво оценивать обстановку. Но, поверьте, в ближайшие несколько месяцев даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них - как на единственную надежду выхода из стратегического тупика", - заявил бывший советник офиса Зеленского.

#россия #украина #сво #всу #зеленский #конфликт #арестович #выборы
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