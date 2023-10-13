Российские подразделения постепенно перекрывают все пути снабжения для ВСУ

Как сообщают военные с украинской стороны, ситуация в Авдеевке оказывается значительно сложнее для Вооруженных Сил Украины по сравнению с ситуацией под Бахмутом. Главная причина заключается в удаленности городов, находящихся под контролем Украины.

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Этот фактор предоставляет российским войскам возможность закрыть группировку Вооруженных Сил Украины в котле. В настоящее время Генеральный штаб ожидает ухудшения погодных условий, которое должно будет замедлить продвижение Вооруженных Сил Российской Федерации и помочь украинским подразделениям, однако вопрос остается открытым даже в зимний период. По информации разведки ВСУ, российские военные активно накапливают боеприпасы в Донецке, что в условиях снарядного голода в украинских формированиях позволяет им атаковать позиции ВСУ практически без потерь.

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Противоборствующая сторона опасается, что если не предпринять никаких мер, котёл будет захлопнут и всю группи́ровку под Авдеевкой будет ожидать участь осаждённых в Мариуполе. Однако, без каких-либо цитаделей по типу Азовстали. Уже сейчас военнослужащие ВСУ ощущают на себе мощнейшее давление со стороны Армии России.