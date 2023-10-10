Подразделениям удалось выйти на восточные окраины села Бердычи. По имеющейся информации, Залужный уже доложил о ситуации Зеленскому

По информации от источника в офисе президента Зеленского, накануне главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины забил тревогу по ситуации на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки.

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Подразделения Министерства Обороны Российской Федерации сумели прорвать украинскую оборону на Донецком направлении и вышли к населённому пункту Бердычи. Залужный продолжает настаивать на приостановке контрнаступления и переходе к оборонительной тактике, чтобы сконцентрироваться на предотвращении продвижения российской армии.

На данный момент украинское контрнаступление само по себе уже застопорилось, да и времени наступать у ВСУ больше нет, тёплый период подошёл к концу. Хоть Владимир Зеленский и Кирилл Буданов заявляли, что непогода ни на что не влияет, шансов добиться успехов у ВСУ будет ещё меньше, чем в летний период, а потери наверняка увеличатся. Тем не менее президент Незалежной требует продолжения наступательных действий.

Как сообщают источники из линии боевого соприкосновения, продвижение российских войск зафиксированы сразу на нескольких участках. В районе Авдеевки заметен самый существенный результат, но инициатива постепенно переходит в руки Армии России. Снижается и интенсивность работы артиллерии украинских формирований. Судя по всему, в ВСУ ощущается снарядный голод, связанный с замедлением военной помощи стран Запада.

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На фоне этого, артиллерия ВС РФ уничтожает пункты дислокации украинских подразделений и склады с боеприпасами. Заметны улучшения в области контрбатарейной