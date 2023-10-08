В группу войдут авианосец, крейсер, 3 эсминца, а также американские истребители F-35, F-16, F-15 и штурмовики A-10

Соединённые Штаты Америки направят в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу, в которую войдут авианосец «Джеральд Форд», эсминцы «Томас Хаднер», «Ремейдж», «МакФол» и ракетный крейсер «Норманди».

реклама

По словам министра обороны США Ллойда Остина, данным жестом американское руководство хочет показать свою безоговорочную поддержку народа Израиля. В регион будут направлены истребители F-35, F-15, F-16 и штурмовики A-10. Также израильская армия в кратчайшие сроки получит дополнительное оборудование, боеприпасы и другие ресурсы.

Представитель Израиля в Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан уже заявил, что страна не собирается вести никаких переговоров и искать мирных путей урегулирования. Перед израильской армией стоит одна задача: полное уничтожение движения ХАМАС без каких-либо компромиссов.

В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что их не напугать переброской американского авианосца, а администрации Джо Байдена стоит понимать возможные последствия этого шага.