реклама
Соединённые Штаты Америки направят в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу, в которую войдут авианосец «Джеральд Форд», эсминцы «Томас Хаднер», «Ремейдж», «МакФол» и ракетный крейсер «Норманди».
реклама
По словам министра обороны США Ллойда Остина, данным жестом американское руководство хочет показать свою безоговорочную поддержку народа Израиля. В регион будут направлены истребители F-35, F-15, F-16 и штурмовики A-10. Также израильская армия в кратчайшие сроки получит дополнительное оборудование, боеприпасы и другие ресурсы.
Представитель Израиля в Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан уже заявил, что страна не собирается вести никаких переговоров и искать мирных путей урегулирования. Перед израильской армией стоит одна задача: полное уничтожение движения ХАМАС без каких-либо компромиссов.
В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что их не напугать переброской американского авианосца, а администрации Джо Байдена стоит понимать возможные последствия этого шага.