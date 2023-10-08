Также турецкий лидер считает, что столицей Палестины должен стать Иерусалим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мира на Ближнем Востоке можно достичь лишь одним путём, путём создания отдельного, независимого палестинского государства. Причём по мнению турецкого лидера, столицей Палестины должен стать Иерусалим.

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По словам Эрдогана, данный конфликт уже довольно давно разгорается и необходимо уже раз и навсегда пойти на разделение территорий, иначе можно ожидать большой войны на Ближнем Востоке.

Этой же идеи придерживается и Китайская Народная Республика.

"Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки", - заявили Министерстве Иностранных Дел Китая.

В ведомостве также предложили полное отделение Палестины для окончательного урегулирования данного конфликта.

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В свою очередь, Российская Федерация не выдвинула в настоящий момент никаких предложений по урегулированию конфликта, но настаивает на полном прекращении огня и обсуждении возможных выходов из ситуации за столом переговоров.