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Zelikman
Под Новодонецким инициатива перешла в руки российской стороны
По мнению бойцов батальона Восток, сказываются проблемы со снабжением украинских сил

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  Как сообщают бойцы батальона «Восток», на участке левее Новодонецкого инициатива перешла в руки российских сил. По словам ребят, успехи пока скромные, но есть понимание, что украинские войска больше не могут атаковать с былым энтузиазмом.

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  "Инициатива левее Новодонецкого перешла в наши руки. Пока значительных успехов нет, но солируем однозначно мы, заставляя украинские подразделения отбиваться. Бывает, он возвращает потерянную позицию, но на следующий день может потерять две. Эта мелкая моторика большого прироста нам не даёт, но характеризует ситуацию в целом - перелом постепенно намечается", - говорится в сообщении.

  В батальоне сообщили, что накануне ВСУ пустили в бой боевые вертолёты, что в их ситуации не вполне разумно. Вероятно противоборствующей стороне не хватает других средств. По мнению бойцов «Востока», также у ВСУ ощущаются проблемы с боеприпасами, так как интенсивность работы артиллерии снизилась существенно.

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  "Объективно, интенсивность обстрелов снизилась, что можно объяснить и нехваткой снарядов. Нам сложно судить, что там происходит в политических сферах, но, судя по всему, Зеленскому непросто стало добывать помощь - это вполне может сказываться на положении дел на передовой", - считают военные.

#россия #украина #сво #всу #армия #контрнаступление #артиллерия #восток #вертолёты
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