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Zelikman
Общий хешрейт сети Kaspa достиг 39 PH в секунду
Дилеры майнинг-оборудования начали продавать уже разогнанные аппараты под Kaspa

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  Общие вычислительные мощности сети Kaspa (kHeavyHash) достигли отметки 39 PH в секунду. Всё больше пользователей проводят апгрейд своего майнерского оборудования для данного проекта и повышают тем самым хешрейт Asic-устройств IceRiver KS0, KS1 и KS2.

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  Более того, большинство дилеров майнинг-аппаратов начало продавать уже разогнанные продукты. Ранее данная услуга была некой опцией, которой могли воспользоваться шахтёры, заплатив нужным специалистам в криптовалюте, но уже сегодня каждый желающий может скачать улучшенную прошивку на сайте GitHub и повысить свой хешрейт от 25 до 60 %, в зависимости от имеющегося оборудования. К примеру, IceRiver KS0 добавляет 60 GH к своим базовым 100 GH в секунду, а более мощные модели прибавляют по 25% к своим номинальным значениям.

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  Услуги такого плана китайские мастера оценивали от 800 до 1600 монет Kaspa. Однако, с появлением данных прошивок в общем доступе бизнес наверняка прогорел. При этом стоит отметить, что майнерскому сообществу удалось разогнать только аппараты от компании IceRiver, а на рынке уже есть более мощные модели от других производителей. Любопытно, удастся ли разогнать тот KS3 от компании Antminer с хешрейтом в 9.4 TH в секунду?

#майнинг #криптовалюта #asic #kaspa #оборудование #хешрейт #kheavyhash
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