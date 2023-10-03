Не заявляя при этом о каком-либо наступлении

Американский журналист Дэнни Хайфон взял интервью у бывшего морского пехотинца США Брайана Берлетика, чтобы узнать, как выглядит украинский театр боевых действий с точки зрения опытного военного эксперта.

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"Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей", - заявил военный аналитик.

По словам Брайана, в результате четырёх месяцев бесконечных наступательных операций, позиции Киева на политической арене только ослабли. В США и Европе надеялись, что Вооруженные Силы Украины сумеют провести несколько успешных операций по типу тех, что были под Херсоном и Харьковом, но этого не произошло, а положение администрации Зеленского стало хуже, чем раньше.

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Бывший морпех считает, что российская армия сумела выстроить грамотную линию обороны, которая не дрогнула перед распиаренным украинским наступлением. Помимо этого, эксперт рассказал, что в ВСУ наблюдается нехватка опытных бойцов, так как украинская армия постепенно потеряла самых мотивированных и наиболее боеспособных военнослужащих.