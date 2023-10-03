Соединённые Штаты больше вложили в украинскую кампанию большем, чем остальные союзники по НАТО

Как сообщает американское издание «The Wall Street Journal», страны Европейского Союза хотят, чтобы Соединённые Штаты Америки продолжили финансировать администрацию Зеленского. По мнению союзников, если США прекратят поддержку Киева из-за политической борьбы внутри страны, это может ударить по авторитету страны сильнее, чем бегство из Афганистана.

реклама

Американскому федеральному правительству удалось избежать приостановки своей работы, лишь за счёт договорённостей об отказе от помощи Украине. Также стоит заметить, что это была только временная мера, а не полное решение проблемы. В Соединённых Штатах всё больше людей, которые не хотят продолжать платить Зеленскому и его администрации, что приводит к расколу как в США, так и среди их союзников в мире.

Среди союзников появились панические настроения, ведь Вашингтон направлял Киеву намного больше денежных средств, чем остальные государства и если денежный поток сократится,а ведь его могут и вовсе закрыть, то Украина не сумеет сопротивляться Российской Федерации. Европейские страны при этом попросту пойдут ко дну, пытаясь спасти этот тонущий корабль своими силами.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вспоминается выражение президента Польши Анджея Дуды: "Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину. Он обладает невообразимой силой из-за страха, воздействия адреналина, и может просто утопить спасателя. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а на самом деле он хватается за все, за что может".