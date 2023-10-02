Главком ВСУ настаивает на переходе к оборонительной тактике

Как сообщает источник из офиса президента Украины, на ставке Валерий Залужный раскритиковал идеи Владимира Зеленского о захвате трёх городов в этом году. Находясь в Соединённых Штатах Америки, украинский президент анонсировал, что Вооруженные Силы Украины сумеют вытеснить российские войска из Бахмута и еще двух городов.

реклама

Согласно информации, главнокомандующий ВСУ заявил, что попытка проведения такого крупномасштабного наступления - это пустая трата всех резервов в живой силе и технике. В первую очередь, нет гарантий, что операция будет успешной, а количество затраченных ресурсов, даже в случае успеха, может быть неоправданным. Во-вторых, растратив силы на этот "рывок", украинским формированиям нечем будет отражать наступление российской армии в будущем, и тогда Киев потеряет власть и над захваченным городами, и над теми территориями, которые в настоящее время находятся под его контролем.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По мнению Залужного, администрации Зеленского не стоит ожидать прорыва российской оборонительной линии или тем более боёв за крупные города. Украинским войскам необходимо скорее начать выстраивать свои оборонительные линии и ожидать ответных ходов от Вооруженных Сил России.