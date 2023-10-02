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Реши Сунак опроверг информацию об отправке британских военных на Украину

По его словам, министр обороны Грант Шэппс имел ввиду, что когда-нибудь в будущем такое станет возможным
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  Накануне премьер-министр Великобритании Реши Сунак опроверг слухи о размещении британского военного контингента на территории Украины, которые "поползли" после переговоров нового министра обороны Гранта Шэппса с армейским руководством.

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  Как заявлялось в СМИ, диалог шел о размещении английских военных инструкторов на территории Украины для более быстрого и качественного обучения личного состава Вооруженных Сил Украины. В настоящее время процесс обучения проходит таким образом, что украинские новобранцы отправляются в различные страны Североатлантического Альянса, чтобы пройти полный курс подготовки по стандартам НАТО. После недолгого обучения подготовленных солдат отправляют обратно и либо заполняют ими "дыры" в подразделениях, которые понесли серьёзные потери в ходе контрнаступления, либо сформировывают из них резервные группы, отправляющиеся на помощь в особенно тяжелые участки.

  Премьер-министр Реши Сунак уточнил, что речь еще не идёт ни о каких действиях и отправлять британские военных на Украину никто не собирается. Военачальник Грант Шэппс имелл ввиду, что такое просто возможно когда-нибудь, но не сейчас. Ранее в иностранных средствах массовой информации размещение инструкторов из Великобритании озвучивалось как уже решенный вопрос, это вынудило премьер-министра оперативно отреагировать на ситуацию.

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россия украина сво всу нато армия контрнаступление великобританиия инструктора
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