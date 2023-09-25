Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
ЧВК Вагнер опубликовали архивную видеозапись, организованной ими засады на бронегруппу ВСУ
Видеокадры были записаны на GoPro одного из украинских бойцов. Ранее материалы не выкладывались в сеть

реклама

  Пресс-служба Частной Военной Компании «Вагнер» опубликовали трофейное видео, записанное одним из бойцов Вооруженных Сил Украины на GoPro, во время уничтожения их бронегруппы сотрудниками "Оркестра".

реклама

  Ранее Группа Вагнера не публиковала данное видео и оно хранилось в архивах компании. Наверняка у "Музыкантов" есть еще большой запас подобных материалов с зоны проведения Специальной Военной Операции, где сотрудники компании демонстрировали выдающиеся результаты на поле боя, сохраняя за собой статус самого грозного подразделения на линии боевого соприкосновения.

  На кадрах видно, как по бронетехнике украинских формирований прилетает граната. Десант сразу же пытается уйти. Немного оклемавшись и оценив ситуацию, группа украинских военных пытается скрыться в близлежащей лесополосе. Однако, огонь бойцов ЧВК «Вагнер» настигает их и среди мрачных черных деревьев. Как видно по окончанию записи, автор видео не сумел выйти из этой ситуации живым, рухнув в густую листву. Судя по всему, после этого камера GoPro со всеми записями оказалась в руках "Музыкантов". А сколько еще подобных видеозаписей хранится в архивах Частной Военной Компании «Вагнер».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

  Администрация Зеленского планировала ранее сделать из конфликта на Украине подобие "реалити-шоу" для западного общества, где бравы солдаты ведут борьбу с плохой Россией, но результаты, как можно увидеть на данных кадрах, не столь радужный для ВСУ.

#россия #украина #сво #всу #техника #армия #контрнаступление #вагнер #чвк #колонна
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Журналисты Bloomberg предполагают, что для Киева оптимальным вариантом стал бы корейский сценарий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
7
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
24
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
16
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
3
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
+

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
10
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
14
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
24
Первые впечатления от Witchfire
3
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

Vito Vago
20:16
Понятно, что сами таки не поедут; тут советчики и пригодятся... Как и танки бундесвера с экипажами.
Прибытие Abrams на Украину совпало с призывами отправить туда «американских советников»
Олесь Кука
20:16
Автора уже неоднократно на ботоводстве ловили. Меня, нет
Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce
Алексей Новиков
20:16
Хороший коллектор - мертвый коллектор!!!
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
Sergej V
20:14
надо было голос Америки как пруф вставить :) любое вооружение можно пробить. раньше молились на байрактары , типа вундервафля, подогнали панцири и про байрактары уже никто не вспоминает и деньги на ни...
Аналитик ЦРУ: система ПВО Patriot пробита российскими гиперзвуковыми ракетами
Тruth Seеker
20:13
Тем временем цены на газ в РФ вырастут, надо же как то компенсировать потери из за санкций, вот и россияне будут расплачиваться ФАС утвердила повышение цен на газ в России с июля 2024 года https://ww...
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Тruth Seеker
20:10
Получается РФ страна 404, раз уже вместо русской озвучки украинскую делают
В украинской локализации Cyberpunk 2077 нашли оскорбительные для россиян фразы — CD Projekt RED признала недоработку
Жофар
20:08
И у кого в голове родилась идея сбивать Патриотами бомбы? Гораздо эффективнее носители сшибать. Но Патриоты базируются в районе Киева (по слухам), а бомбам туда и не долететь. Пока...
BI: на Украине ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
SkyMaster
20:07
половину точно. Какая-то тупая ересь про дизайнеров и 3д-моделлеров, все прекрасно работают на гнутых и нет там никаких искажений.
ТОП-16 мифов о мониторах
Тruth Seеker
20:07
СМИ россии усердно раздувают скандал с овациями в парламенте Канады. Но…всемирного срама не получается, так как скандал «дырявый» и надуть его невозможно. 100-летний Гунько был представлен, как солда...
Спикер парламента Канады Рота извинился за приглашение бойца СС «Галичина»
Тruth Seеker
20:05
Все бабло на войну спущено
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем