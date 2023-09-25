Видеокадры были записаны на GoPro одного из украинских бойцов. Ранее материалы не выкладывались в сеть

Пресс-служба Частной Военной Компании «Вагнер» опубликовали трофейное видео, записанное одним из бойцов Вооруженных Сил Украины на GoPro, во время уничтожения их бронегруппы сотрудниками "Оркестра".

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Ранее Группа Вагнера не публиковала данное видео и оно хранилось в архивах компании. Наверняка у "Музыкантов" есть еще большой запас подобных материалов с зоны проведения Специальной Военной Операции, где сотрудники компании демонстрировали выдающиеся результаты на поле боя, сохраняя за собой статус самого грозного подразделения на линии боевого соприкосновения.

На кадрах видно, как по бронетехнике украинских формирований прилетает граната. Десант сразу же пытается уйти. Немного оклемавшись и оценив ситуацию, группа украинских военных пытается скрыться в близлежащей лесополосе. Однако, огонь бойцов ЧВК «Вагнер» настигает их и среди мрачных черных деревьев. Как видно по окончанию записи, автор видео не сумел выйти из этой ситуации живым, рухнув в густую листву. Судя по всему, после этого камера GoPro со всеми записями оказалась в руках "Музыкантов". А сколько еще подобных видеозаписей хранится в архивах Частной Военной Компании «Вагнер».

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Администрация Зеленского планировала ранее сделать из конфликта на Украине подобие "реалити-шоу" для западного общества, где бравы солдаты ведут борьбу с плохой Россией, но результаты, как можно увидеть на данных кадрах, не столь радужный для ВСУ.