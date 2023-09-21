Бойцы батальона Восток сообщают, что обстрелы со стороны ВСУ участились именно на данном участке

Как сообщают бойцы батальона «Восток», находящиеся на одном из участков Донецкого направления, Вооруженные Силы Украины сместили свой акцент на посёлок Октябрьское. Именно по данному населённому пункту интенсивнее всего работает украинская артиллерия.

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По мнению военных, у украинского командования всё меньше мотивированных бойцов, готовых идти в атаку на российские окопы и позиции. Тем более, когда речь идёт о перспективе опробовать свою удачу на "Поле-чудес".

"Прошла информация, что на Донецкий участок фронта заводят военных из Кракена в качестве стимулятора для низкомотивированных мобилизованных. Их задача - гнать в спину пехоту стволами автоматов, - это теперь устойчивая практика у противоборствующей нам стороны. Не думаем, что это как-то существенно повлияет на ход событий, но само по себе это очень показательно и говорит нам и о низком боевом духе, и о ценности жизни рядового украинца", - заявляют в подразделении.

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По мнению большинства конгрессменов в Соединённых Штатах Америки, дальнейшее затягивание конфликта на Украине бессмысленно. За три с половиной месяца контрнаступления украинское руководство не сумело достигнуть своих целей по взятию основных стратегических точек на карте и перерезанию сухопутного коридора в Крым.