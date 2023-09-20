По мнению руководства ВСУ, эти танки находятся в плачевном состоянии и нуждаются в ремонте

Как сообщает немецкое издание «Der Spiegel», руководство Вооруженных Сил Украины отказалось от поставки старых танков Leopard 1A5, которые собиралась отправить Федеративная Республика Германия. Причиной отказа называют плохое техническое состояние.

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"Украина уведомила специальный штаб при министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла", - сообщают журналисты издания.

Откровенно говоря, последнюю неделю иностранные средства массовой информации будто спятили, с точки зрения украинской стороны. Накануне редакция «The New York Times» заявила, что по рынку в Константиновке ударила украинская ракета, польские новостные каналы тиражируют повсюду зерновой конфликт, теперь «Der Spiegel» сообщает, что Украина отказывается от немецких танков, потому что руководство ВСУ не устраивает их техническое состояние, и все эти новости всплывают в аккурат к приезду Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Такое чувство, будто западное сообщество старается не помочь Зеленскому чувствовать себя увереннее в Генассамблеи ООН, а совсем наоборот, пристыдить его перед мировым сообществом. Тот же инцидент с танками Leopard 1A5 говорит о неблагодарности киевских властей за оказываемую Украине помощь.

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