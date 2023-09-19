В редакции заявили, что по рынку ударила украинская ракета

Американское издание «The New York Times» провело собственное расследование касательно прилёта ракеты по рынку в Константиновке, из-за которого погибло 16 человек, и пришло к выводу, что удар был нанесён украинскими вооруженными силами.

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Шестого сентября 2023 года по рынку города Константиновка Краматорского района Донецкой области был нанесён ракетный удар. Киевские власти сразу же взялись обвинять в прилёте российскую армию. Однако, уже спустя небольшой промежуток времени в сеть просочились видеокадры с одной из камер, расположенных на рынке. Данная видеокамера имела функцию записи звука и по имеющимся материалам можно было расслышать, как быстро ракета долетела до места взрыва.

Немецкие журналисты, проанализировав запись, пришли к выводам, что на видео не российская, а украинская ракета. К этим же выводам пришла и редакция издания «The New York Times». Изучив материалы с места прилёта, американские средства массовой информации подтвердили, что удар был нанесён украинской стороной.

"Видеозапись с камеры наблюдения показывает, что ракета влетела в Константиновку со стороны контролируемой Украиной территории, а не из-за российских позиций. При звуке приближающейся ракеты по меньшей мере четыре пешехода одновременно поворачивают головы в сторону приближающегося звука. Они смотрят в камеру — в направлении территории, контролируемой Украиной. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, показывая, что она движется с северо-запада. Боеголовка ракеты детонирует в нескольких ярдах над землей незадолго до удара, разлетаясь металлическими осколками. Образовавшийся кратер и повреждения, простирающиеся от места взрыва, соответствуют ракете, выпущенной с северо-западного направления, согласно эксперту по взрывчатым веществам и анализу Times", - сообщается в статье.

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Занимательно то, что редакция «The New York Times» решила опубликовать данный материал именно в момент визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.