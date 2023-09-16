Об это заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Тихоокеанского флота и сделал ряд заявлений, касательно Военно-морского Флота России.

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Как сообщило военное руководство страны, в 2023 году флот получил уже два военных корабля, а до конца года будет спущена на воду еще двенадцать судов. Среди них фрегат «Адмирал Головко»,атомный подводный крейсер «Красноярск» и ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III». Весь список военных кораблей, которые получит ВМФ, министр озвучивать не стал.

По словам Сергея Шойгу, Военно-морской Флот России получил уже пятьдесят кораблей за последние десять лет. Учитывая, что в общей сложности за один 2023 год на воду будет спущено четырнадцать судов, можно сказать об увеличении в России скорости производства военных кораблей. Судя по всему, военно-промышленный комплекс ускорился и в этом направлении. Министра обороны сообщил, что государство работает над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, беспилотных подводных аппаратов и роботизированных систем.

Также военачальник напомнил важность ВМФ России в обеспечении безопасности и защите национальных интересов страны.