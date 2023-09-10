Теперь преступники звонят гражданам и убеждают их установить фейковые приложения на смартфон

С начала Специальной Военной Операции, проводимой на Украине Вооруженными Силами Российской Федерации, некоторые приложения были удалены из маркетплейсов Appstore и GooglePlay. В основном речь идёт о приложениях и виджетах от российских банков: Сбербанк, Тинькофф, МТС Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие», Новикомбанка и некоторых других.

реклама

Какое-то время отечественным организациям удавалось "маневрировать", регистрируя различные приложения, в которых не указывались логотип банка и название, но они могли функционировать в полном объёме. Однако, со временем из магазинов приложений удалялись и эти "костыли". Если говорить об операционной системе Android, то большинство пользователей и вовсе не заметили никаких проблем. В этом же GooglePlay есть огромное количество других маркетплейсов, откуда пользователь мог скачать необходимое ему приложение, либо можно попросту скачать APK файл и установить его на свой смартфон. Именно второй вариант, как оказалось, мог привести к фатальным проблемам.

Специалисты Сбербанка сообщили, что мошенники выработали новую схему воровства средств у пользователей их банка. Злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка, а затем убеждают доверчивых клиентов установить одно из приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка». После установки данных приложений преступники получают полный дистанционный доступ к смартфону жертвы.

"Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего приложения "Сбербанк онлайн", уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900", - заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.