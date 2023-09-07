Также политик заявил, что Украина близка как никогда к членству в Североатлантическом Альянсе

Выступая на заседании комитетов по иностранным делам, безопасности и обороне Европейского Парламента Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент Украина максимально приблизилась к тому, чтобы стать членом Североатлантического Альянса.

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"Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас", - заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса и добавил: "Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного"

Понятное дело, никакой конкретики нет, все термины можно трактовать по-разному. Столтенберг не заявлял, что теперь Украина может вступить в НАТО даже находясь в конфликте с Россией, или что ей теперь можно стать членом Альянса имея территориальные претензии к соседям, но зато вдохновляющая речь. Однако, совершенно однозначно он ответил депутату Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

На вопрос, - "Вы сказали, что Украина постепенно завоевывает территории. Но это же неправда. Погибли полмиллиона человек. Украине пришлось объявлять мобилизацию. Есть сведения, что повестки получили, в том числе и люди с ограниченными возможностями, с психическими заболеваниями. Мы сейчас находимся в режиме кровавой войны на истощение. И продолжать ее просто жестоко. Если вы так переживаете за Украину, то какой у вас подход к достижению мира и сохранению жизней украинцев", - генеральный секретарь ответил, что никто не говорил о лёгкой прогулке и все прекрасно понимали насколько кровавое и сложное будет контрнаступление. Грубо говоря, в НАТО понимали, что в атаке на российские позиции погибнет огромное количество украинских солдат и не предприняли попыток как-то урегулировать данный конфликт мирным путём. Также и мобилизация людей с ограниченными возможностями Столтенберга не смутила, вместе с цифрами погибших солдат. Также он отметил качественно проработанную линию обороны Российской Армии.