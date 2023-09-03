Государственной Думе пришлось дать комментарии по теме мобилизации

За последнюю неделю всё больше разговоров о новой волне частичной мобилизации в России. Некоторые средства массовой информации распространяют данные слухи и среди граждан определённо наблюдается реакция.

реклама

В Государственной Думе вновь пришлось прокомментировать данные слухи. Как заявляет член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Гурулев, нет никаких поводов для новой волны мобилизации.

"У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии - они довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой мобилизации мы говорим?", - заявил генерал-лейтенант запаса.

По словам политика, государство взяло курс на набор добровольцев на контрактную службу за счёт хорошей мотивации, чтобы исключить необходимость в мобилизационных мероприятиях и данная стратегия работает. Данную информацию подтверждает и Дмитрий Анатольевич Медведев.

"По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Часть из них — это лица пребывавшие в запасе, а другая часть - добровольцы и иные категории", - сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Учитывая все имеющиеся данные, объявление новой волны частичной мобилизации является маловероятным. Также стоит учитывать, что мобилизация окажет дополнительное давление на экономику страны, что в настоящее время может сыграть на руку нашим "партнёрам" по ту сторону баррикады.



