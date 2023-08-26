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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Не достигнув успеха южнее Урожайного, ВСУ прощупывают другую точку для наступления
Как сообщают бойцы Востока, украинские артиллерия и авиация весь день утюжили позиции батальона

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  Бойцы батальона "Восток" сообщают, что не добившись успехов в многочисленных атаках южнее Урожайного, в Вооруженных Силах Украины решили, что не в силах продолжать наступление в этом направлении и начали активную работу артиллерией и авиацией по позициям батальона.

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  По словам ребят, за вчерашний день ВСУ утюжили оборону "Востока" со всех стволов. Бывали даже прилёты прямо по укрытиям, но, благо, укрепления выдержали.

  "Уже не первый день распространяется информация, что не сумев разить успех южнее Урожайного, украинские формирования повернут в нашем направлении, и именно с этим мы связываем "повышенное внимание" с его стороны. Пока это больше напоминает войну нервов, но симптомы вполне читаемые: сначала попытаться измотать нас психологически, а потом перейти к решающей фазе. Что же: предупрежден, значит вооружён", - заявляют в пресс-службе батальона.

  В "Востоке" считают, что очень скоро украинские формирования начнут пытаться продавить российскую линию бороны на их участке. Украинское контрнаступление в скором времени может подойти к концу, лето заканчивается, а вместе с ним и подготовленные бойцы ВСУ. Киеву уже пришлось запустить в ход свои резервы, однако серьёзных продвижений показать до сих пор не удалось. Однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что уже скоро сумеет показать результат на поле боя.

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#россия #украина #всу #контрнаступление #армия #авиация #оружие #артиллерия #восток #батальон
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