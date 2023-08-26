Общий хешрейт сети достиг 15 PH в секунду и продолжает расти

Общий хешрейт сети Kaspa вырос до 15 PH в секунду. За последнюю неделю рост составил 25%. Вместе с этим наблюдается коррекция курса данной криптовалюты. По итогу доходность майнеров продолжает падать.

реклама

Стоимость самого базового оборудования для майнинга на алгоритме kHeavyHash варьируется от 800 до 900 американских долларов. При этом доходность с одного такого Asic-устройства IceRiver KS0 снизилась до 115 долларов в месяц

Что позволяет окупить своё оборудование, согласно майнинг-калькуляторам, примерно за семь или восемь месяцев работы, но не стоит забывать, что это окупаемость в моменте и с учётом скорости роста хешрейта сети и её сложности, уже завтра показатели могут существенно поменяться. Буквально неделю назад мы также подсчитывали актуальные сроки окупаемости для данного оборудования и этот показатель был в районе шести месяцев.

Также не стоит забывать, что подсчёт идёт при учёте покупки данного устройства непосредственно в Китае, так как приобретая такие аппараты на территории России, придётся заплатить как минимум в два раза больше. Не стоит забывать, что при заказе из Поднебесной, конечному пользователю придётся ещё прождать около месяца получения своего товара. Таким образом с каждым днём покупка данных Asic-устройств кажется всё менее перспективным мероприятием.