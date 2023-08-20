Часть майнеров разочарована происходящим, многие ожидали окупить своё оборудование и выйти в плюс уже за первые месяцы

Хешрейт сети kHeavyHash(Kaspa) продолжает расти. За последние сутки общая вычислительная мощность проекта превысила отметку в 12 PH в секунду, что в десять раз больше чем в конце июля.

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Специализированное майнинг-оборудование для данного проекта с каждым днём становится всё менее привлекательным. Если ранее самое слабое Asic-устройство IceRiver KS0 приносило в районе тридцати долларов чистой прибыли в сутки, то уже сейчас доходность колеблется на отметке в пять долларов, а окупаемость с менее одного месяца выросла до шести. Учитывая, что за 20 дней сроки окупаемости выросла в семь раз, неизвестно как будут обстоять дела при заказе данного аппарата из Китая и ожидании больше месяца. Судя по тенденции, сроки полного возврата средств могут вырасти еще в три раза.





При этом, отечественные магазины предлагают оборудование под алгоритм KHeavyHash в два раза дороже официальной цены, что также повышает окончательную окупаемость в моменте до года. В сети также наблюдается разочарование некоторых майнеров. Большинство шахтёров, рассчитывало окупить своё оборудование в первые два-три месяца, однако, за август стало очевидно - что-то пошло не по плану.