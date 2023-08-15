Я готов стать их союзником, если Вагнер возьмёт меня в свои ряды. Я хотел бы выразить уважение ЧВК "Вагнер" и готов соблюдать правила компании.

В Частную Военную Компанию "Вагнер" продолжают звонить за трудоустройством всё более колоритные кандидаты. Сотрудники вербовочного центра поделились разговором с гражданином африканской республики Нигерия.

реклама

Только накануне мы обсуждали кандидатуру молодого человека из Польши, проходившего военную службу в Вооруженных Силах Германии, и уже сегодня стало известно, что это не самый интересный доброволец. Сотрудникам Группы Вагнера дозвонился мужчина из Нигерии. По словам африканца, он полностью поддерживает компанию Евгения Пригожина и хотел бы вступить в ЧВК "Вагнер" для борьбы с плохими людьми на Украине. На вопрос, что он считает по поводу Группы Вагнера в Африке, парень сказал следующее:

"Тебя интересует моё мнение о ЧВК "Вагнер" в Африке? Ну, сейчас у меня нет никакой Родины. ЧВК "Вагнер" - моя Родина. Они союзники и я готов стать их союзником, если Вагнер возьмёт меня в свои ряды. Я хотел бы выразить уважение ЧВК "Вагнер" и готов соблюдать правила компании."

К сожалению, все эти заявки упираются в одно требования Частной Военной Компании - набор происходит среди граждан России и Республики Беларусь, все остальные желающие не могут присоединиться к славной Группе Вагнера, несмотря на свою жажду справедливости и добрые умыслы.