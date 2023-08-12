Также компания показа новую Машину для Сопровождения Колонн на базе бронемашины "Тигр-М"

Российский производитель дизельных грузовых автомобилей "Камаз" продемонстрировал на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" новые варианты бронемашин "Тигр" с антидроновой защитой.

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Ранее мы уже разбирали актуальность в наше время антидроновой защиты на поле боя. Последние годы показали насколько эффективны в современных боевых действиях различные дроны-камикадзе и другие беспилотные летательные аппараты, а чем эффективнее показывает себя какое-либо оружие, тем больше необходимость искать средства защиты от данного рода вооружения. На службу в зоне Специальной Военной Операции уже были направлены модернизированные реактивные системы залпового огня "Град" с установленной на них антидроновой сеткой.

И вот, ПАО "Камаз" выпустила на свет ряд бронемашин "Тигр" с защитой от дронов-камикадзе. Насколько эффективно данное решение, покажет время, но даже если защита не сделает технику неуязвимой для БПЛА, то со временем российским конструкторам обязательно удастся разработать высокоэффективную систему защиты от дронов, благодаря дальнейшим модификациям данного проекта.

Также компания продемонстрировала Машину для Сопровождения Колонн, созданную на базе того же бронеавтомобиля "Тигр-М". Технические особенности новой бронетехники пока не раскрываются.